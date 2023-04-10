Калужский губернатор вступился за врача, обвиняемого в дискредитации армии

Губернатор Калужской области Владислав Шапша надеется, что суд разберется с обвинением в дискредитации российской армии, предъявленным, как пишут СМИ, военному хирургу Юрию Евичу.

Евич будто бы критиковал обеспечение военных, участвующих в СВО. Шапша отметил, что под методическим руководством врача студентами-медиками КГУ было собрано несколько тысяч тактических аптечек для калужан - участников СВО.

По его словам, важно правильно и адекватно воспринять рекомендации тех, кто посвятил свою жизнь спасению жизней других в кризисных ситуациях.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова тоже поддержала Евича.

Напомним, Юрию Евичу вменили дискредитацию после лекции по тактической медицине в Южно-Сахалинске для сотрудников Росгвардии. Сама лекция длилась около трёх часов, однако в протокол об административном правонарушении попали всего четыре короткие цитаты.