Калужский губернатор вступился за врача, обвиняемого в дискредитации армии
Губернатор Калужской области Владислав Шапша надеется, что суд разберется с обвинением в дискредитации российской армии, предъявленным, как пишут СМИ, военному хирургу Юрию Евичу.
Евич будто бы критиковал обеспечение военных, участвующих в СВО. Шапша отметил, что под методическим руководством врача студентами-медиками КГУ было собрано несколько тысяч тактических аптечек для калужан - участников СВО.
По его словам, важно правильно и адекватно воспринять рекомендации тех, кто посвятил свою жизнь спасению жизней других в кризисных ситуациях.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова тоже поддержала Евича.
Напомним, Юрию Евичу вменили дискредитацию после лекции по тактической медицине в Южно-Сахалинске для сотрудников Росгвардии. Сама лекция длилась около трёх часов, однако в протокол об административном правонарушении попали всего четыре короткие цитаты.