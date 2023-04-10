10 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Нижнесергинское предприятие отказалось выплачивать компенсацию, несмотря на ампутацию ноги пострадавшей

ЗАО "Нижнесергинское автотранспортное предприятие", по вине сотрудников которого местная жительница потеряла ногу, отказалось от дальнейшей выплаты компенсации морального вреда. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства, трагедия произошла еще 30 июня 1994 года. По вине водителя предприятия произошло ДТП, в результате которого местной жительнице были причинены тяжкие телесные повреждения в виде травматической ампутации левой голени выше колена.

Только спустя 10 лет Нижнесергинский районный суд удовлетворил требования пострадавшей, принудив ЗАО "Нижнесергинское автотранспортное предприятие" ежемесячно перечислять свердловчанке компенсацию с учетом индексации, а также исходя из величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ.

Сначала предприятие исполняло свои обязанности, однако в июле 2022 года самостоятельно решило прекратить какие-либо выплаты. Общий размер задолженности составил 40 тыс. рублей. Вопросом занялась прокуратура, которая внесла представление в адрес директора предприятия. После этого задолженность была погашена, а ежемесячные выплаты возобновились.

Теги: Нижнесергинское предприятие, компенсация, ампутация, нога



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