Свердловский депутат показал, как идет строительство школы №4 в Верхней Пышме

Строительство школы №4 в Верхней Пышме продолжается. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.

Как рассказал он сегодня в своем Telegram-канале, сейчас полностью готов каркас блока Б, в блоке А закончили черновую отделку, а в блоке В начали отделочные работы.

Выполняются работы по фасадам блоков. На днях строители начнут благоустраивать территорию, а в основном все работы будут идти уже внутри здания.

Он уточнил, что школа строится в рамках народной программы "Единой России". Концессионер и подрядчики идут четко в соответствии с графиком.

"Уже зимой ученики смогут вернуться в родную школу", - добавил Алексей Свалов.

Депутат показал, как сейчас объект выглядит с высоты птичьего полета, приложив небольшое видео.