В Госдуме предложили пересмотреть ситуацию с блокировкой Twitter в России

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") поприветствовал изменения в политике соцсети Twitter, которая начала присваивать "ярлыки" государственных СМИ и организаций не только российским, но и американским аккаунтам, а многие российские аккаунты госорганизаций оказались разблокированы.

Правда, Горелкин отмечает, что российские организации почти не ведут сейчас свои аккаунты в этой соцсети, потеряли к ней интерес. Но если соцсеть теперь нацелена на нейтралитет, то нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства РФ, считает он.