10 Апреля 2023
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: пресс-служба Сургутского района

Сургутский район - лидер Югры по объему финансирования проектов инициативного бюджетирования

Сургутский район стал лидером Югры по объему финансирования проектов инициативного бюджетирования. По словам главы района Андрея Трубецкого, в региональном конкурсе победили семь проектов, из окружного бюджета на их реализацию выделят 33,3 млн руб.
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квест, молодежь(2023)|Фото: пресс-служба Сургутского района

Победителями стали молодежный центр в сельском поселении Ульт-Ягун, "Осторожно, горячо", "Доступный спорт", сибирская застава на "Ляминских берегах", "Нетипичная дача", "Фиджитал аRена", "Спортивно-экстремальный забег "В отрыв!"". В целом, отметил Трубецкой, на реализацию проектов потратят около 53 млн руб.

молодежь, молодежный клуб(2023)|Фото: пресс-служба Сургутского района

"Субсидия из округа составит порядка 33,3 млн руб. и 20 млн мы добавим из районного бюджета", - сообщил Андрей Трубецкой в своем телеграмм-канале.

Андрей Трубецкой(2023)|Фото: пресс-служба Сургутского района

По словам начальника отдела анализа, нормативного и информационного обеспечения бюджетного процесса департамента финансов администрации Сургутского района Светланы Михальченко, самым крупным из победивших проектов является сибирская застава на "Ляминских берегах". Там появится скалодром и другие инструменты экстремальных видов спорта.

"В принципе, инициаторы заявляют этот проект как патриотическое воспитание жителей. Все победившие проекты будут реализованы в 2023 г.", - сказала Михальченко, уточнив, что инициативное бюджетирование позволяет привлекать деньги в муниципалитет и улучшать жизнь его жителей.

Коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги(2021)|Фото: Накануне.RU

Андрей Трубецкой напомнил, что в 2022 г. на региональном уровне победили пять проектов Сургутского района: "Молодёжный центр в каждом селе", "Школьный двор "Без барьеров"", Центр спортивной цифровой трансформации в Солнечном, "Межнациональное спортивное единство", Центр цифровой трансформации. На их реализацию потрачено 42,9 млн руб., 23,2 из которых дал округ. Еще четыре проекта общей стоимостью 21,4 млн были реализованы в рамках муниципального конкурса за счёт бюджета района. Это "Перспектива", "Искусство детям", "Военно-спортивная игра "Z86"", "Единоборства без границ". Всего на девять проектов в прошлом году было направлено 64,3 млн руб.

Теги: Андрей Трубецкой, Сургутский район, инициативное бюджетирование, проекты



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