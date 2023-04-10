Фурсов считает, что системе образования очень не хватает грамотных кадров

В образовании, несмотря на СВО, всё продолжается по-прежнему, так как очень не хватает людей, которые умеют и готовы по-настоящему работать и менять страну. Об этом рассказал ютуб-каналу "Родители России" историк Андрей Фурсов.

"Тридцать лет и даже больше создавалась компрадорская система во всех областях - коррупционная, криминальная. И вдруг оказалось что всё - ничего этого нет. Совершенно понятно, что этот процесс не может быть быстрым, он ползучий. Хотелось бы всё быстрее, но, по-видимому, здесь, как и в конце 20-х - начале 30-х, и как при Петре Первом, вопрос в кадрах. Потому что те кадры, которые были тридцать лет, ничего другого не могут. Даже те, кто хотел бы, - они не умеют, они привыкли к безответственности, они не умеют работать. Это деграданты в социальном смысле слова. А деградантам сейчас сказали: так, вперёд, должны быть героями! Я помню, как министр Фальков был растерян, когда главный начальник сказал: нужно менять образование. И у министра брали интервью на следующий день, где он сказал: да, мы вернемся к традиционному советскому образованию. Видимо, он получил потом по шапке и заявил: никакого возврата к советскому образованию быть не может, мы изобретем что-то свое", - рассказал Фурсов.

"Это очень серьёзная проблема. Единственный выход здесь - это родители должны быть очень и очень активными и брать на себя те функции, которые не добирает государство. Нужно давить на государство, давить на сферу образования, потому что никто, кроме нас, нашим детям образование не даст", - заключил эксперт.

Он прогнозирует, что анонсированные в образовании изменения приведут к бардаку, когда очень многое будет зависеть от конкретных людей и руководителей, что исторически типично для России.

Что касается вузовских программ, то они сильно перегружены ненужным материалом. Их нужно почистить, и тогда освободится время для изучения нужного, считает Андрей Фурсов.