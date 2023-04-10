Фурсов считает, что системе образования очень не хватает грамотных кадров

10 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ сорвали контратаку ВСУ в Авдеевке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование В России
Фото: Накануне.RU

Фурсов считает, что системе образования очень не хватает грамотных кадров

В образовании, несмотря на СВО, всё продолжается по-прежнему, так как очень не хватает людей, которые умеют и готовы по-настоящему работать и менять страну. Об этом рассказал ютуб-каналу "Родители России" историк Андрей Фурсов.
Читайте также:

"Тридцать лет и даже больше создавалась компрадорская система во всех областях - коррупционная, криминальная. И вдруг оказалось что всё - ничего этого нет. Совершенно понятно, что этот процесс не может быть быстрым, он ползучий. Хотелось бы всё быстрее, но, по-видимому, здесь, как и в конце 20-х - начале 30-х, и как при Петре Первом, вопрос в кадрах. Потому что те кадры, которые были тридцать лет, ничего другого не могут. Даже те, кто хотел бы, - они не умеют, они привыкли к безответственности, они не умеют работать. Это деграданты в социальном смысле слова. А деградантам сейчас сказали: так, вперёд, должны быть героями! Я помню, как министр Фальков был растерян, когда главный начальник сказал: нужно менять образование. И у министра брали интервью на следующий день, где он сказал: да, мы вернемся к традиционному советскому образованию. Видимо, он получил потом по шапке и заявил: никакого возврата к советскому образованию быть не может, мы изобретем что-то свое", - рассказал Фурсов.

"Это очень серьёзная проблема. Единственный выход здесь - это родители должны быть очень и очень активными и брать на себя те функции, которые не добирает государство. Нужно давить на государство, давить на сферу образования, потому что никто, кроме нас, нашим детям образование не даст", - заключил эксперт.

Он прогнозирует, что анонсированные в образовании изменения приведут к бардаку, когда очень многое будет зависеть от конкретных людей и руководителей, что исторически типично для России.

Что касается вузовских программ, то они сильно перегружены ненужным материалом. Их нужно почистить, и тогда освободится время для изучения нужного, считает Андрей Фурсов.

Теги: Андрей Фурсов, образование, кадры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети