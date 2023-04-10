Прикамского подростка, устроившего поножовщину, арестовали

Школьник, напавший на одноклассника в Асовской образовательной школе Березовского округа, отправлен в СИЗО. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кунгурского городского суда Прикамья.

Под стражей он пробудет два месяца.

По данным краевого минздрава, состояние мальчика, пострадавшего от удара ножом, оценивается как удовлетворительное, врачи дают благоприятные прогнозы.

Напомним, следователи возбудили два уголовных дела по статьям "Халатность" и "Покушение на убийство". Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По информации СМИ, у напавшего подростка был конфликт с одноклассником. Якобы он подвергался травле с его стороны. В марте у мальчика будто бы начались проблемы с психикой, появились видения. Известно, что ребенок смог пронести в школу нож, поскольку вход не был оборудован металлоискателем.