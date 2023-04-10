10 Апреля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: дума Перми

В Челябинской области проверят расходование средств на капитальное строительство

Контрольно-счетная палата региона проверит расходование средств на реализацию государственной программы "Капитальное строительство в Челябинской области", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Проверки пройдут в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области, ОГКУ "Челябоблинвестстрой", органах и организациях муниципальных образований региона.

На эти цели в 2014-2022 гг. из областного бюджета было выделено 14,8 млрд рублей. КСП оценит качество формирования государственных программ, даст оценку эффективности реализации государственных программ и законности целевого использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственных программ.

Теги: КСП, капитальное строительство, расходы,



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