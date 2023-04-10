В Новосибирской области проведут ярмарку местных производителей "Новосибирь" - поручение губернатора

Губернатор Андрей Травников обозначил меры по развитию в регионе сферы торговли, поддержке новосибирских товаропроизводителей.

«По итогам нашей встречи с региональным отделением «Опоры России», предпринимателями были высказаны пожелания и конкретные предложения по активному продвижению наших местных товаропроизводителей в торговых точках, сетях, информационному продвижению. Напомню некоторые предложения – проведение отдельной ярмарки местных производителей «Новосибирь», содействие размещению на свободных площадях торговых центров магазинов местных производителей, в первую очередь легкой промышленности, брендирование отдельных зон в магазинах, где размещены товары новосибирских или сибирских производителей. Поэтому буду требовать, чтобы были реализованы дополнительные мероприятия и меры. В мае мы согласовали знаковую дату, когда все это должно состояться – День российского предпринимательства, 26 мая», – подчеркнул губернатор Новосибирской области.

О реализации ведомственной целевой программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области» главе региона доложил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров. По его данным, потребительский рынок региона занимает одно из ведущих мест в структуре экономики области. На долю оптовой и розничной торговли, гостиниц и предприятий общественного питания приходится 16,6% валового регионального продукта области и 19,1% численности всех работников, занятых в экономике Новосибирской области.

В регионе успешно реализуется ведомственная целевая программа «Развитие торговли на территории Новосибирской области».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, минпромторгом Новосибирской области в 2022 году было проведено 13 оптово-розничных универсальных ярмарок, 2 гастрономические ярмарки и ярмарка товаропроизводителей Новосибирской области в рамках форума «Дни ритейла в Сибири», участниками которых стали около 2 тысячи товаропроизводителей и организаций торговли. Организована Областная социальная ярмарка, в рамках которой в ежедневном режиме 36 региональных товаропроизводителей и предприятий оптовой торговли реализуют собственную продукцию по ценам ниже средних потребительских цен по Новосибирской области. В целом на территории Новосибирской области ежегодно проводится более 2500 ярмарочных мероприятий различной специализации. На ярмарках, проводимых органами власти, торговые места предоставлялись бесплатно.

Также продолжается поддержка сельской торговли. В 2022 году из средств областного бюджета Новосибирской области было выделено 24 млн рублей на предоставление субсидий на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села начиная с 11 км от районных центров. Такая форма поддержки торговли на селе реализуется в регионе с 2011 года и действует только в Новосибирской области.

В 2022 году в рамках поддержки работы магазинов в малочисленных и отдаленных селах было предоставлено 145 субсидий. Благодаря чему была сохранена торговля в 417 отдаленных населенных пунктах. Во всех объектах торговли обеспечено наличие ассортимента товаров первой необходимости с уровнем цен не выше среднестатистических по Новосибирской области.

В 2022-2023 годах Минпромторгом НСО во взаимодействии с общественными организациями, предпринимательским сообществом реализуются мероприятия по поддержке специальной военной операции. Общий объем отправленной гуманитарной помощи с территории Новосибирской области на 20 марта 2023 г. превысил 1260 тонн. Ряд крупных и малых предприятий Новосибирской области оказали прямую финансовую и материальную помощь в целях проведения СВО, а также выступили исполнителями государственных контрактов на поставку товаров и оказание услуг.