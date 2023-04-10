В Роскосмосе готовы расширять сотрудничество с NASA

Пока уволенный из Роскосмоса Дмитрий Рогозин предлагает создавать на орбите автоматическую станцию для возможных ударов по "врагу" и бороться с США в околоземном пространстве, российское космическое агентство под новым руководством готово расширять сотрудничество с NASA.

Возможно расширение, например, программы перекрестных полетов, в рамках которой космонавты летают на кораблях SpaceX, а астронавты – на российских "Союзах".

"Рабочий контакт с американцами у нас налажен, специалисты общаются в ежедневном режиме, программа перекрестных полетов работает, мы не намерены останавливаться и готовы расширять это сотрудничество", - заявил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов.

Он считает, что в космосе сотрудничество должно продолжаться, несмотря на политическую ситуацию: "Любая война рано или поздно заканчивается за столом переговоров. И мы обречены на межгосударственное сотрудничество с точки зрения движения к иным мирам и планетам. Космос - вещь объединяющая".

"Позиция руководства госкорпорации: космос - вне политики", - добавил чиновник.

На прошлой неделе донбасский доброволец Рогозин написал в своем Telegram-канале: "Война эта - надолго, противостояние - навсегда, и нужно подчинить все наши интересы в космосе выполнению задач обороны России из космического пространства - разведке, противодействию усилиям США и НАТО в околоземном пространстве и, если понадобится, ударам по врагу из космоса".