10 Апреля 2023
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Общество Новосибирская область
Фото: Накануне.ru

Поручение обеспечить бесперебойное движение автотранспорта в районе строительства 4-го моста дал губернатор Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников по итогам выездного совещания по строительству 4-го моста поручил обеспечить бесперебойное движение по площадям Труда и Энергетиков на время окончания возведения мостового перехода.

«В этом году заканчиваются работы по строительству эстакад в районе перекрёстков на этих двух площадях. Временно существенно изменится порядок движения транспорта, особенно по площади Энергетиков – из привычного для автомобилистов кольца движение перейдёт в полукольца. Необходимо сделать всё для того, чтобы пропускная способность этого узла не пострадала при производстве работ. Для этого намечен целый комплекс мероприятий – расширение проезжей части, регулировка светофоров, изменение маршрутов движения пешеходов, ремонт и выглаживание проезжей части. Все работы синхронизированы и согласованы. Просьба к мэрии и минтрансу региона – контролировать процесс, чтобы до конца апреля все эти работы были выполнены», - подчеркнул губернатор.

Андрей Травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский подтвердил, что 4-й мост в Новосибирске будет сдан вместе с развязками и путепроводами до конца 2023 года.

Теги: андрей травников, лвижение автотранспорта, развязки/, петупроводы



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