10 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

Жительница Екатеринбурга похитила на вокзале у москвича рюкзак с долларами и евро

Жительница Екатеринбурга готовится предстать перед судом за хищение денег в особо крупном размере. Ее добычей стали сразу несколько сумм в различных валютах.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось в феврале этого года: пьяная женщина, не имеющая определенного места жительства, в районе железнодорожного вокзала станции "Свердловск-Пассажирский" познакомилась с жителем Москвы. Воспользовавшись невнимательностью столичного гостя, она похитила его рюкзак, в котором лежали разные суммы наличных.

По данным прокуратуры, в рюкзаке у москвича было 1,5 млн рублей, 1 тыс. 799 долларов США, 160 евро, 320 таиландских бат и 425 дирхам Объединенных Арабских Эмиратов. Как показало расследование, часть похищенных денег женщина потратила в компании своих таких же безработных друзей на увеселительные мероприятия и покупку наркотиков. Дело по данному факту было выделено в отдельное производство.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело о краже валюты направлено прокурором в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

Теги: валюта, хищение, вокзал, суд, Екатеринбург



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