10 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Угольным компаниям грозит новый налоговый "оброк"

В России может вырасти налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угольных компаний. Минфин рассматривает увеличение НДПИ в четвертом квартале, если в январе-марте участники рынка достигнут хороший финансовых результатов.

Введение экспортных пошлин на уголь "сейчас не рассматривается", сообщили "Ъ" в Минфине. По мнению аналитиков, рентабельность угольщиков падает и как минимум у производителей энергетического угля нет возможности платить повышенный НДПИ. В угольных компаниях не комментируют планы Минфина по потенциальному увеличению налоговой нагрузки. Поскольку почти вся отрасль прекратила раскрывать отчетность, о финансовом положении компаний можно судить только по редким заявлениям и статистике Росстата.

Правительство РФ за последние годы несколько раз увеличивало налоговую нагрузку на горно-металлургическую промышленность в целом и угольщиков в частности. Поступления налогов от угольной отрасли РФ в 2022 г. выросли вдвое (до 360 млрд руб.).

Напомним, в июле 2022 года Госдума приняла закон о разовом повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для "Газпрома" в размере 1,2 трлн руб. А на период 2023-2025 годов для "Газпрома" также готовится увеличение налоговой нагрузки — более 50 млрд руб. ежемесячно. Таким образом, дополнительные поступления от НДПИ на природный газ составят 628,3 млрд руб. в 2023 году, 699,9 млрд руб. в 2024 и 749,6 млрд в 2025 году.

К тому же, кабмин, войдя во вкус, намерен распространить повышение НДПИ и на другие компании. Согласно заявлениям Минфина, дополнительный налог на сырые алмазы в первом квартале 2023 года должен составить 19 млрд руб., из которых почти половина пойдет в федеральный бюджет, тогда как ранее 100% НДПИ уходило в бюджет Якутии. И в этом году повышаются ставки НДПИ для антрацита, коксующегося угля и энергетического угля.

Однако эксперты сомневаются, что именно таким способом следует решать проблему дефицита бюджета. Депутат Госдумы Николай Арефьев предлагает вместо этого вернуть 30% вывозные таможенные пошлины, которые упразднили ради того, чтобы снять нагрузку с экспортеров.

"Что касается угля, то он и так недешевый, и если сейчас еще на него возложить НДПИ, то для российского народа эта цена будет неприемлемой. Дело в том, что газификация в стране пока на уровне 69%, более 30% не газифицировано, люди топят либо дровами, либо углем, либо еще чем. Но уголь становится все дороже и дороже, пенсионерам его купить становится невозможно, и если еще это обложить НДПИ, то, как мне кажется, это может привести к социальному взрыву", - заявлял Арефьев в беседе с Накануне.RU.

Теги: Минфин, уголь, налоги, НДПИ



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