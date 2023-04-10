В Перми ветераны СВО добились отмены концерта певицы Дианы Арбениной

В Перми отменен концерт Дианы Арбениной и рок-группы "Ночные снайперы". Информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе минспорта Прикамья.

Концерт должен был состояться 12 апреля в СК им. Сухарева. Однако против проведения концерта выступили пермские ветераны СВО в telegram-канале "Прикамские витязи". Причиной стало то, что певица выступала против присоединения Крыма к России и критиковала СВО.

"Прикамские витязи" организовали целую кампанию против концерта, в том числе с обращениями в администрацию.

"Концерт Арбениной отменен. Всем спасибо, кто принял участие в этом неравном бою с административной машиной, всем, кто не испугался и сказал свое твердое нет. Отдельное спасибо некоторым людям в погонах и чиновникам, которые смогли продавить данное решение. Мы знаем, что правильных сотрудников и власть имущих не мало. А вы знайте, что мы с вами и во всем поможем и поддержим", - отреагировали на отмену концерта в сообществе.

Решение отказать в предоставлении площадки было принято в связи с большим общественным резонансом, а также во избежание возможных провокаций. Отметим, что Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" в рамках концертного тура планировали выступить в 18 разных городах. На сегодняшний день известно об отмене концертов в Казани, Ульяновске, Чебоксарах, Тольятти, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Улан-Удэ.