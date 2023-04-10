Беспилотник ВСУ пытался атаковать электроподстанцию под Курском

Беспилотник ВСУ попытался атаковать электроподстанцию в Курской области, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, БПЛА со взрывным устройством нашли в Суджанском районе (примерно в двух километрах от границы с Украиной). Дрон упал, не долетев до цели. Пострадавших нет.

В конце марта беспилотник атаковал газо-насосную станцию "Газэнергосети" в Белгороде. Сообщалось, что БПЛА мог быть снаряжен кустарным самодельным взрывным устройством. Осколками взрывного устройства был поврежден пустой газовый резервуар емкостью 30 тысяч литров, а также газопровод.