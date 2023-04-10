10 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: duma.gov.ru

В Госдуму внесут законопроект о смягчении наказания за отсутствие документов на автомобиль

Отсутствие документов на автомобиль не должно быть поводом для его ареста и эвакуации, заявил замглавы фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он сообщил, что разработан законопроект о смягчении наказания за это нарушение.

По его мнению, если документы на транспортное средство остались дома или где-то ещё, то это никак не сказывается на безопасности дорожного движения. Зачем же тогда задерживать автомобиль? Исключением может быть только случай, если автомобиль числится в угоне.

"Подготовили законопроект о смягчении мер ответственности за отсутствие при себе регистрационных документов на транспортное средство. Направили в Правительство, ждём официальный отзыв", - написал он в своем телеграм-канале.

Сейчас в случае отсутствия свидетельства о регистрации транспортного средства на водителя налагается штраф в размере 500 рублей, а автомобиль эвакуируют на спецстоянку.

Теги: автомобиль, документы



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