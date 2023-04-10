10 Апреля 2023
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Общество За рубежом
Фото: Reuters/Mike Blake

Илон Маск раздает ярлыки госСМИ и защищает твиты Медведева

Илон Маск не стал удалять твит экс-президента России Дмитрия Медведева об Украине. Ранее к этому владельца соцсети Twitter начали призывать пользователи, настроенные против Медведева. Маск предложил людям самим решать, читать или не читать твиты Медведева.

"Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения самостоятельно", - пояснил свою позицию Маск.

В упомянутом сообщении Медведев в свойственной ему теперь жесткой манере рассуждает о том, почему "Украина никому не нужна".

Между тем, в другом вопросе – касающемся меток аккаунтов госсми – Маск пошел на уступки. Началось все с того, что Twitter подписал аккаунт National Public Radio как "СМИ, связанное с администрацией США". Тогда медиакомпания прекратила выкладывать твиты в своем аккаунте в Twitter, После этого подпись была изменена на "СМИ, финансируемое государством". NRP возмутило, что компанию поставили в один ряд с госсми Китая и России, тогда как от государства этот холдинг получает в вреднем менее 1% бюджета.

"NPR выступает за свободу слова и привлечение к ответственности сильных мира сего. Для Twitter неприемлемо навешивать на нас такой ярлык. Энергичная, свободная пресса необходима для здоровья нашей демократии", — заявил генеральный директор NPR Джон Лансинг.

Несогласие с новым обозначением высказала и британская корпорация BBC. "BBC есть и всегда была независимой. Нас финансирует британская общественность за счет лицензионных сборов", - заявил представитель компании.

Теги: илон маск, twitter, сми, дмитрий медведев



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