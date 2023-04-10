Рядового из Забайкалья приговорили к семи годам колонии за дезертирство в период СВО

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима рядового Романа Евдокимова за дезертирство. Об этом сообщается в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

Военнослужащий 24 ноября 2022 года самовольно оставил воинскую часть. В январе 2023 года Евдокимов был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Военный следственный отдел СКР по Подольскому гарнизону завершил расследование резонансного уголовного дела о дезертирстве восьми военнослужащих из Калининградской области.