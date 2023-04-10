В микрорайонах под Челябинском ограничили водоснабжение

В микрорайонах в пригороде Челябинска ограничат водоснабжение в целях заполнения резервуаров чистой водой.

"Информируем, что в целях заполнения резервуаров чистой водой и проведения плановых работ по водозабору, водоснабжение сегодня будет ограничено с 10 до 17 часов", - говорится в сообщении в местном сообществе.

8 апреля жители микрорайонов "Белый хутор", "Вишневая горка", "Залесье" в Сосновском районе остались без воды из-за перебоев с поступлением воды к насосной станции на Шершневском водохранилище. Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона, спасатели обследовали около 150 метров трубы, расположенной подо льдом и обнаружив причину перебоев, восстановили работу водозабора.

При этом жители микрорайонов продолжают жаловаться на отсутствие воды. "Просьба разобраться с отсутствием воды в ЖК Сосновского района Челябинска. Количество построек в нашем районе увеличивается с огромной скоростью, а вот мощностей для забора воды не хватает. Когда эти вопросы будут решаться? Почему заранее это не делается? Здесь уже живут люди, и большинство с маленькими детьми, и на данный момент с пятницы у нас нет воды", - написали местные жители в группе "Текслер, помоги" в соцсети.