СМИ: На Урале задержали главу местного управления по контролю за оборотом наркотиков

Глава управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Иван Ергеледжи был задержан сотрудниками УФСБ. Об этом сообщают сразу несколько СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, Ергеледжи якобы проходит подозреваемым по делу о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) и сейчас находится в изоляторе. По данным других СМИ, правоохранителя задержали в качестве свидетеля по той же статье.

В УФСБ ситуацию не комментируют. В ГУ МВД России по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что ищут сведения, подтверждающие или опровергающие причастность коллеги к противоправным действиям.

"В настоящее время сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области проводят комплекс мероприятий, направленных на установление более подробных и точных обстоятельств произошедшего. По их итогам будет принято обоснованное решение с принятием адекватных мер реагирования в случае, если информация о противоправной деятельности должностного лица найдет свое подтверждение", – пояснил глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.