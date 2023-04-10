10 Апреля 2023
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Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

298 противопожарных бригад сформировали предприятия агропрома Тюменской области

298 противопожарных бригад сформировали предприятия агропрома Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В 275 крупных хозяйствах региона к предотвращению и оперативной ликвидации возгораний привлекут порядка 1 170 человек.

Заместитель губернатора Тюменской области, Директор департамента АПК Владимир Чейметов обратил внимание на то, что природные пожары могут нанести существенный ущерб сельскохозяйственным предприятиям различных форм собственности, от небольших частных ферм до крупных агрохолдингов. Поэтому аграрии экономически заинтересованы в предотвращении и оперативной ликвидации возгораний.

Аграрии подготовили 833 единицы техники и спецоборудования, в том числе 77 бульдозеров, 310 транспортных средств для подвоза воды, 446 тракторов для опахивания полей, более 360 ранцевых огнетушителей.

Напомним, в Тюменской области начал действовать особый противопожарный режим. С 3 апреля гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор. Предприятиям независимо от организационно-правовой формы запрещено проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

Кроме того, сохраняет действие система вознаграждения тюменцев за достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров и помощь в задержании виновника.

За данные о поджигателе тюменцы могут получить 40 тыс. рублей. За помощь в задержании - 50 тыс. руб.

Сообщить о пожаре нужно по короткому номеру телефона - 112.

Теги: противопожарные бригады, предприятия агропрома, особый противопожарный режим



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