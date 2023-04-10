CNN: Киев изменил военные планы после утечки в США секретных документов

Киев пересмотрел "некоторые военные планы" из-за утечки секретных документов Пентагона, сообщает CNN, ссылаясь на близкий к украинскому президенту Владимиру Зеленскому источник.

При этом телеканал не раскрывает, от каких намерений отказалась Украина.

Ранее в сети появились секретные документы Пентагона с подробным описанием планов военной помощи США и НАТО Украине. Описаны особенности подготовки Киева к предстоящему наступлению. В Пентагоне не стали отрицать утечку, заявили, что в курсе происходящего и изучают проблему. Эксперты считают, что документы хоть и кажутся весьма правдоподобными, могли быть все же либо намеренной утечкой, либо фейком.