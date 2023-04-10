Пасхальные куличи за три года подорожали на 46%

В среднем пасхальный кулич обходится россиянам в этом году в 193 руб. В среднем граждане потратят на это праздничное угощение 318 руб.

По данным Tinkoff Data, на которые ссылается РБК, траты россиян на куличи к Пасхе (16 апреля) вырастут на 11% к прошлому году и на 44% к 2020-му году. А сама стоимость кулича с 2020-го выросла на 46%.

59% россиян покупают к Пасхе всего один кулич, еще 22% - два кулича, 19% - больше двух.

Также в Tinkoff Data посчитали, что яйца перед главным христианским праздником подорожают на 18% по сравнению с предыдущими неделями.