10 Апреля 2023
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Фото: Накануне.ru

В Омской области "открыли" пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон начался в Омской области. По данным спасателей, с сегодняшнего дня, 10 апреля, он действует в столице региона и 17 районах.

С 12 апреля он начнётся в еще девяти районах, 15 апреля список дополнят шесть районов. По словам первого замглавы управления МЧС по Омской области Александра Рекина, как правило, первые весенние пожары возникают из-за палов сухой травы. Причинами возгорания могут быть небрежное обращение с огнём, брошенные горящие спички или окурки, намеренный поджог.

Отметим, ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о введении в уральской столице с 8 апреля - раньше, чем по всей Свердловской области - особого противопожарного режима

Теги: Омская область, Александр Рекин, пожароопасный сезон



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