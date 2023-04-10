10 Апреля 2023
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге военным медикам выплатили больше 12 млн рублей долгов

В Екатеринбурге погашена задолженность по социальным выплатам перед работниками военного госпиталя.

Проверку проводила военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона. Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, было установлено, что в декабре 2022 года и январе 2023 года 330 медицинских работников учреждения не получали установленную Правительством России социальную доплату за оказание медпомощи военнослужащим.

По данным ведомства, образовавшаяся задолженность составила больше 12 млн рублей. После вмешательства военного прокурора долг перед медиками был полностью погашен.

Ранее сообщалось, что на Среднем Урале семья посмертно награжденного участника СВО уже полгода не может получить положенную выплату за его награду. Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов подключил к решению вопроса военную прокуратуру.

Теги: выплаты, долги, медики, военные, Екатеринбург



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