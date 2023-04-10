Microsoft прекратила гарантийное обслуживание Xbox в России

Американская компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание игровых приставок Xbox в России, передают "Известия". "Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в РФ официально, более недоступно из-за текущей ситуации. Рекомендуем владельцам приставок обращаться в магазин, где они приобретались", - сообщили в компании.

Пользователи жалуются на то, что их не обслуживают, хотя на товар имеется действующая гарантия. При этом юристы отмечают, что у Microsoft на официальном сайте до сих пор Россия числится в списке стран, где техническое обслуживание осуществляется.