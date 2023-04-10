10 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

"Технологический прорыв" России сведется к догоняющему импортозамещению

В Правительстве составили перечень из 18 важных направлений технологического развития РФ до 2030 г. В него вошли десять "сквозных технологий", а также восемь направлений промышленного развития.

При подготовке концепции технологического развития до 2030 г. ее разработчики во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым из предложений Минэкономики и Минпромторга отобрали 18 направлений, упор на которые будут делать власти, сообщили “Ъ” в Минобрнауки (также участвует в составлении концепции). По десяти "дорожные карты" уже есть, еще восемь рассматриваются правительством для дальнейшей разработки соглашений (с компаниями, которые предполагается вовлечь в проекты по их реализации) и "дорожных карт".

Среди новых направлений оказались производство лекарственных средств, атомное и нефтегазовое машиностроение, включая оборудование для переработки углеводородов, авиационная промышленность и инфраструктура для воздушных перевозок, а также энергетическое машиностроение и услуги в сфере энергетики. "Дорожные карты" по 10 "сквозным направлениям" прошли "перезагрузку" в 2022 году. Теперь к ним относятся, в частности, искусственный интеллект (ИИ), квантовые вычисления, водородная энергетика, перспективные космические системы и сервисы.

Всего в актуализированном списке 12 "сквозных технологий": "Генетика" и "Интеллектуальные энергосистемы" развиваются в рамках госпрограмм. Итоговый перечень проектов в результате оказался ориентирован не на прорывы, а, как отмечают в Минэкономики, на обеспечение "технологического суверенитета" — в частности, в сферах авиапромышленности (в т. ч. беспилотников), робототехники, автомобилестроения, микроэлектроники, медицины и других.

"Коммерсант" же и вовсе делает вывод, что в ближайшие семь лет в технологическом развитии РФ де-факто в основном предлагается заниматься "догоняющим" импортозамещением — разработкой телеком-оборудования после ухода Ericsson и Nokia, индустриального ПО (вместо SAP, Oracle и др.), авиастроения — после отказа поставок и обслуживания Boeing и Airbus, энергетического машиностроения — вместо основного поставщика Siemens Energy.

Ранее мы писали, что количество занятых в исследованиях и разработках персонала неуклонно сокращалось и в 2000-е, и в 2010-е, но эта тенденция продолжалась даже в 2021-2022 годах (на графике 2000 год = 100%). При таком раскладе в изменившихся условиях очень сложно рассчитывать на технологический суверенитет. Заместитель президента РАН, член-корреспондент РАН Владимир Иванов указывает на то, что наука и образование должны перестать быть "сферой услуг", нужно обеспечить выпуск наукоемкой продукции за счет диверсификации ОПК, законодательно предусмотреть финансирование науки в объеме 2% ВВП, как в развитых странах.

Таблица "Динамика численности персонала, занятого исследованиями и разработками" на Московском экономическом форуме(2023)|Фото: Накануне.RU

Главный экономист ВЭБа Андрей Клепач на Московском экономическом форуме отмечал, что у нас расходы на науку стагнируют 14 лет и составляют примерно 1% ВВП вместо 2%, как в развитых странах. И кажется риторическим вопрос о том, что мы можем противопоставить западным государствам при нашей доле машиностроения в ВВП на уровне 3%. По его словам, Россия фактически вступила в сражение, где наш потенциал, с точки зрения промышленности, меньше потенциала противников в 22 раза.

При этом в стране по-прежнему достаточно источников развития индустрий за счет перераспределения средств через бюджет, заявляла депутат Госдумы Оксана Дмитриева. Она призывала к снижению нормы прибыли по всей экономике, внедрению программ обеспечения долгосрочного спроса промышленной продукции, к прямым бюджетным доплатам по всей цепочке подготовки инженерно-технических работников, к прямым бюджетным доплатам всем занятым в промышленности.

Таблица "Лимитирующие факторы индустриализации" на Московском экономическом форуме(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Правительство, технологическое развитие



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