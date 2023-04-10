В Челябинске мужчина ударил ножом женщину в маршрутке

В Челябинске задержали мужчину, ударившего ножом женщину в маршрутке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 8 апреля. Между пассажирами маршрутного такси произошел конфликт. Во время остановки на улице Академика Королева мужчина ударил ножом в живот 38-летнюю женщину. После этого он скрылся. Пострадавшую госпитализировали.

Утром подозреваемого задержали по месту его проживания в квартире. Он был в алкогольном опьянении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).