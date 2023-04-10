10 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

WP: Российский Су-27 едва не сбил британский самолет-разведчик у Крыма в 2022 году

Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона пишет, что разведывательный самолет британских ВВС RC-135 Rivet Joint был почти сбит российскими истребителями Су-27 над Черным морем осенью прошлого года.

В публикации говорится, что инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось, и "мог напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в войну на Украине", передает РИА Новости.

В октябре 2022 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил об инциденте с участием российского и британского военных самолетов в небе над Черным морем. По его словам, инцидент произошел 29 сентября в международном пространстве. Самолет королевских ВВС патрулировал воздушное пространство, когда к нему приблизился борт ВКС РФ и выпустил ракету. По словам Уоллеса, после этого британский самолет прекратил патрулирование.

Уоллес после этого обсудил происшествие с российским коллегой Сергеем Шойгу и получил ответ, что выпуск ракеты не был намеренным, имела место техническая неисправность.

Теги: Су-27, RC-135 Rivet Joint, Крым



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