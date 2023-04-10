Из зоны СВО в зал суда. Глава Союза десантников Тетерин вернулся в Екатеринбург

Главу Союза десантников по Свердловской области Евгения Тетерина вернули с передовой в Екатеринбург для участия в судебном процессе. Об этом в своих соцсетях сообщила уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Она также выразила надежду, что Тетерин вскоре вернется обратно в зону СВО, где его помощь так необходима.

"Надеюсь, что Евгений Павлович здесь ненадолго: очень он нужен там. Об этом говорят и письма - благодарности руководителей группировки Центр и слова благодарности от матерей, жен и самих военнослужащих... Но он вернулся по повестке. И я очень надеюсь, что он вскоре отправится туда, где нужнее всего - на передовые позиции спецоперации", - написала омбудсмен.

Она рассказала, что Тетерин помогал переживать стресс солдатам, желающим покинуть свои позиции, рассказами про Афганистан, Сирию и Россию. Он также помогал найти солдат, о которых в письмах спрашивали жены и матери

"Когда представители территорий привозили гуманитарную помощь своим военнослужащим, он сопровождал их до земляков. С его слов, на самой горячей точке передовой побывал глава Березовского Евгений Писцов. Зато теперь глава понимает, как надо встречать ребят после спецоперации..." - добавила Мерзлякова.

Напомним, что Тетерину вменяют посредничество во взяточничестве. В конце июня его отпустили из СИЗО под домашний арест. Позже стало известно, что глава Союза десантников находится в зоне специальной военной операции, где исполняет обязанности представителя свердловского омбудсмена. Из-за этого в начале декабря он не пришел на заседание в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, где рассматривают его дело. В конце декабря суд также пришлось отложить до 14 апреля 2023 года.