Школьники из Ноябрьска и Муравленко вышли в финал турнира "Умножая таланты"

В Ноябрьске и Муравленко подвели итоги регионального этапа интеллектуального турнира "Умножая таланты". Проекты участников оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли специалисты "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" и образовательного центра "Сириус".

Как рассказали Накануне.RU организаторы, в финал вышли две команды из Ноябрьска – представители школы № 6 и первой гимназии – и команда многопрофильного лицея Муравленко. В номинации "Математика" лучшими стали Максим Ломсаргис, Лейсан Хабибуллина и Елизавета Котлярова из Муравленко, а также Ильнар Юсупов и Кирилл Покосов из Ноябрьска.

В ходе подготовки участники турнира пытались найти решение совсем не школьных задач. Так, восьмиклассницы из школы № 6 Ноябрьска Виктория Голодько, Влада Онкурова и Анастасия Шалаевская предложили свой метод предотвращения отложений при добыче и транспортировке нефти. К презентации своего проекта участницы изготовили макет. Яркая защита и глубокое погружение в тему помогли их команде "78 элемент" войти в число победителей. По словам капитана команды Виктории Голодько, задачи на всех этапах были интересные, обучение в рамках турнира дало возможность погрузиться в "нефтянку". А за время участия у девушек возникла идея связать с этой сферой свою будущую профессию.

"Для меня участие в этом турнире стало отличной возможностью проявить себя в решении реальных производственных задач. То, что наша команда вошла в число полуфиналистов, – очень значимая победа для всех. Впереди важный этап турнира, и мы надеемся, что выдержим его достойно", – поделилась участница команды "Огненная стрела" из Муравленко Софья Гаврилюк.

Финал интеллектуальных состязаний состоится в Санкт-Петербурге во второй декаде апреля. Талантливые школьники будут бороться не только за звание победителей, но и за возможность получить до 10 дополнительных баллов при поступлении на технические специальности в вузы.

"Турнир "Умножая таланты" – это задел на будущее. Мы пытаемся увлечь школьников интересными задачами и знакомим их с современными профессиями изнутри. Надеемся, что такое интеллектуальное состязание поможет ребятам определиться с будущей профессией, и через несколько лет они пополнят ряды инженеров нашей компании", – подчеркнул генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

Отметим, турнир "Умножая таланты" проходит в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". В этом году заявки на участие подали более 260 школьников из Ноябрьска, Муравленко и Ханымея.