10 Апреля 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В середине апреля на Среднем Урале может похолодать до -10 градусов

Синоптики не исключили 10-градусных морозов на Среднем Урале. Похолодание может произойти уже в конце этой рабочей недели.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, 10 апреля в городе ожидается плюс 8-10 градусов. 11 апреля похолодает до плюс 6-8, а 12 апреля столбики термометров покажут 9-11 градусов выше нуля.

Согласно предварительным расчетам, в пятницу, 14 апреля, может похолодать от 2 до 11 градусов мороза. Впрочем, прогноз носит предварительный характер и может измениться с приближением выходных. Длительных заморозков специалисты не ожидают.

Как отмечают синоптики, весна в этом году на Урале феноменально теплая. Было зафиксировано уже несколько температурных рекордов.

Теги: весна, похолодание, апрель, прогноз, Екатеринбург



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