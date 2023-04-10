В Забайкалье две федеральные трассы закрыли для большегрузов

На время очистки трасс Чита – Хабаровск и Чита – Забайкальск – граница с КНР от снега с 12.00 до 15.00 временно ограничено движение для большегрузных автомобилей.

Экипажи ДПС направляют большегрузный транспорт на стоянки отдыха до окончания работ по очистке проезжей части, сообщает в своем telegram-канале правительство Забайкалья.

Напомним, 31 марта на участке трассы М-4 "Дон" в Ростовской области из-за снегопада образовалась пробка длиной 60 километров. В заторе стояли более тысячи автомобилей. На трех участках было срезано ограждение, чтобы выпустить машины в обратном направлении.