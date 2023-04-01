На Кубе перевернулся автобус с туристами, есть пострадавшие россияне

На одной из трасс Кубы автобус, в котором находились российские и французские туристы съехал в кювет и перевернулся. Пострадали россияне.

"Из-за выехавшего навстречу большегрузного автомобиля водитель автобуса был вынужден совершить маневр, он попал в кювет и перевернулся. Пятеро россиян получили ушибы, травмы разной степени тяжести, двоим из них была необходима операция", - сказала ТАСС генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе.

Автобус ехал из Тринидада в Варадеро.