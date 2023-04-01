Эрдоган утвердил ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган утвердил ратификацию парламентом страны заявки Финляндии на вступление в НАТО.

Указ президента опубликован в вестнике Resmi Gazete, пишет "Ъ".

Как сообщало Накануне.RU, Финляндия подала свою заявку 18 мая прошлого года. 27 марта Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии одобрило вступление Финляндии в НАТО. За вступление страны в альянс проголосовали 182 депутата из 199, против – шесть.