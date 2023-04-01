01 Апреля 2023
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

В ДНР образованы городские и муниципальные округа согласно российским нормам

Народный Совет ДНР принял закон об административно-территориальном устройстве республики. Он устанавливает категории и виды населенных пунктов ДНР, виды и перечень административно-территориальных единиц, а также полномочия органов государственной власти.

Также регламентирован порядок решения вопросов административно-территориального устройства ДНР: образования, объединения, разделения, преобразования, упразднения населенных пунктов и их переименования.

В ДНР образуются 12 городских округов: Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Донецк, Енакиево, Иловайск, Краматорск, Макеевка, Мариуполь, Снежное, Торез, Харцызск. Ранее в Донецкой области (и ДНР) было 28 городов. Статус городов потеряли: Кировское, Ждановка, Зугрэс, Углегорск, Новоазовск, Дзержинск, Доброполье, Димитров, Селидово, Новогродовка, Дружковка, Красный Лиман, Угледар, Артемовск, Славянск, Авдеевка. Последние 11 городов пока оккупированы украинскими войсками.

В республике будут 18 муниципальных округов: Александровский, Амвросиевский, Артемовский, Великоновоселковский, Волновахский, Володарский, Добропольский, Константиновский, Красноармейский, Краснолиманский, Кураховский, Новоазовский, Мангушский, Славянский, Старобешевский, Тельмановский, Шахтерский, Ясиноватский. Восемь из них пока оккупированы.

Количество муниципальных округов соответствует числу районов, существовавших в Донецкой области на момент образования ДНР в апреле 2014 года, с той лишь разницей, что Першотравневый (укр. Первомайский) район с центром в Мангуше отныне будет называться Мангушским муниципальным округом.

После оккупации части ДНР в 2014 году украинский режим существенно перекроил административные границы региона, включая те территории, которые были освобождены от нацистов. Год назад глава ДНР Денис Пушилин заявил, что административные границы и названия в регионе будут восстановлены в прежнем виде.

Еще одним законом республиканский парламент определил особенности функционирования органов местного самоуправления в ДНР. В нем, в частности, закреплена дата проведения муниципальных выборов - 10 сентября 2023 года. Она основана на Федеральном конституционном законе о принятии ДНР в состав РФ.

Теги: ДНР



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