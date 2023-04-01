В Тульской области на дерево "приземлился" дрон, - Shot

На дерево в Тульской области упал дрон.

Что-то похожее на квадрокоптер неудачно приземлилось на ветки рядом с жилым домом в Ефремове на Тульском шоссе, пишет telegram-канал Shot. С дерева его сняли сотрудники МЧС. Сейчас коптер изучают силовики.

По данным telegram-канала Baza, жители заметили аппарат, застрявший в ветвях, и принялись звонить в полицию. На место приехали оперативники и пожарные. Дрон сняли. Оказалось, что это детская модель без камер и, тем более, боеприпасов, которая не несет никакой угрозы.