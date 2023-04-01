Зеленский ввел санкции против 33 россиян

Глава Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний из России.

Согласно документу, санкции в отношении всех 33 физлиц вводятся на 10 лет, уточняет ТАСС. Санкции предусматривают, в частности, блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и другие ограничения, всего 11 мер.

Напомним, в конце февраля в отношении уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова введены санкции со стороны Украины. В список Зеленского также попал Данило Трубицын (ЯНАО) и другие детские омбудсмены. Должности лиц нон грата не указаны, однако персональная информация совпадает с данными уполномоченных по правам ребенка в РФ.

Под ограничения также попали Ольга Ярославцева - Москва, Ксения Мишонова - Московская область, Анна Митянина - Санкт-Петербург, Светлана Адаменко - Ставропольский край, Наталия Листопадова - Курская область, Лариса Мосалигина - Тверская область, Галина Пятых - Белгородская область, Екатерина Сморода - Ульяновская область, Сергей Канищев - Воронежская область, Наталия Зыкова - Тульская область, Петр Перевезенцев - Хабаровский край и другие региональные омбудсмены.