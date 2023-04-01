В МИД оценили признание Францией голода 1932-33 годов "геноцидом украинского населения"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о признании Францией голода 1932-33 гг. "геноцидом украинского населения, спланированным советскими властями".

По ее мнению, которое приводит официальный портал МИД РФ, случившееся – очередное столкновение с двуличием и русофобией европейских оппонентов. Отказываясь от объективной оценки исторических событий, французские депутаты, считает Захарова, стремятся поделить общую трагедию народов СССР по национальному признаку.

"Цинично, но вполне в традициях двойных стандартов "коллективного Запада" выглядят попытки французских парламентариев приравнять страшный голод начала 30-х гг. XX века к таким бесчеловечным ужасам, как Холокост или геноцид в Руанде 1994 г., косвенную ответственность за который Париж, кстати, признал", - говорит Захарова.

Принятие Францией такого решения – очередная пустая и бессмысленная акция Парижа якобы по "восстановлению исторической справедливости", наспех организованная в угоду киевскому режиму и изрядно приправленная зашоренными подходами и проукраинским рвением. Она (акция) является наглядным примером откровенных спекуляций, на которые готов идти Париж, чтобы убедить граждан в необходимости подпитывать вооруженный конфликт далеко за пределами собственной страны, отмечает Захарова.