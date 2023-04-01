Вновь затруднено движение по трассе М-4 "Дон"

В Ростовской области вновь появились трудности с движением по трассе М-4 "Дон". На этот раз дело в ремонтно-восстановительных работах на мосту через реку Северский Донец.

"В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на мосту через реку Северский Донец в Каменском районе Ростовской области на участке с 930-го по 910-й км км автодороги М-4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону затруднено движения транспорта. Движение транспорта осуществляется по правой стороне мостового сооружения, по одной полосе в каждом направлении", - сообщили ТАСС в областном управлении ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области из-за снежной бури парализовано движение на трассе М-4 "Дон".

М4 "Дон" — автомобильная дорога федерального значения Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск. Протяжённость автодороги составляет 1543 км. Основная часть трассы от Москвы до Краснодара является составной частью европейского маршрута E 115. Участок от Краснодара до Джубги образует маршрут E 592, от Джубги до Новороссийска входит в состав E 97. Кроме этого, по дороге М4 проходит участок европейского маршрута E 50 от пересечения с М19 у Новошахтинска до развязки с Р217 у станицы Павловской, а также участок дороги А144 (часть европейского маршрута E 38) от восточной окраины Воронежа до развязки в селе Рогачёвка.