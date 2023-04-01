Квартиру экс-министра Абызова выставили на торги

Квартиру экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова в Хамовниках выставили на торги.

Квартира площадью почти 312 "квадратов" находится по адресу 1-й Обыденский переулок, дом 5, уточняет РБК. Аукцион на повышение с шагом 4 млн руб. пройдет 19 апреля. Квартира выставлена за 411,56 млн руб.

Напомним, Абызов был задержан в 2019 г., расследование Следственный комитет завершил в январе 2022 г. В апреле 2022 г. стало известно, что все 12 фигурантов уголовного дела экс-министраАбызова, в том числе и он сам, отказались признать свою вину.