ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на здание ДК в Курской области

ВСУ в ночь на сегодня сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Пострадавших нет, но осколками нанесены незначительные повреждения окон и фасадов расположенных рядом зданий ФАПа и сельсовета.

Напомним, в Курске ученик 10 класса и его отец донесли на учителя обществознания, выказавшегося на уроке в антивоенном духе. Учителя уволили и завели на него административное дело, которое уже поступило в суд.