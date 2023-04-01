01 Апреля 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Астраханская область по итогам 2022 года в первой тридцатке регионов по динамике экономического развития

На основании данных Росстата опубликован рейтинг динамики экономического развития регионов России в 2022 году. Астраханская область заняла в нём 24 место из 85.

2022 год показал, насколько хорошо и быстро регион смог адаптироваться к новым условиям в экономике и социальной политике, связанной с начавшейся СВО и усиливающимися санкциями объединённого Запада. Антикризисный штаб правительства своевременно принимал меры по стабилизации региональной экономики. Особое внимание уделили поддержке предприятий и сохранению рабочих мест.

Центр «Мой бизнес» за год оказал более 8 тысяч услуг. Фонд поддержки МСП предоставил займы на 600 млн рублей. Астраханский залоговый фонд выдал поручительства бизнесу на сумму свыше 1 млрд рублей. Это позволило предпринимателям привлечь более 3 млрд рублей кредитов – почти в 2,5 раза больше значений 2021 года.

астрахань, город, панорама(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В регионе сумели сохранить стабильную ситуацию в агропромышленном комплексе, обеспечить продовольственную безопасность страны и региона. Астраханские аграрии справились, показав высокие результаты по всем направлениям. В области продолжается реализация девяти крупных инвестиционных проектов в АПК.

Также регион нарастил объёмы жилищного строительства. В 2022 году сдали в эксплуатацию более 590 тысяч кв. м новых домов. Практически все национальные проекты в Астраханской области были реализованы на 97-100%.

Особо стоит отметить, комплекс работ, который проводился и проводится в области в части поддержки бойцов, участвующих в специальной военной операции и их близких. Приняты изменения в региональное законодательство о мерах поддержки военнослужащим СВО и их семьям. Адресная помощь им оказывается во всех муниципалитетах Астраханской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Теги: астраханская область, рейтинг регионов, росстат, динамика экономического развития



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