В Кисловодске появился памятник Рахманинову

В Кисловодске открыли первый на Кавказе памятник-бюст Сергею Рахманинову. Сегодня, 1 апреля, исполнилось 150 лет со дня рождения композитора.

"В ознаменование 150 – летия со дня рождения всемирно известного русского пианиста, композитора, дирижёра Сергея Рахманинова будет открыт бюст великого музыканта. Теперь в Кисловодске, освященном пребыванием Рахманинова в 1916 и в 1917 гг., скульптурное воплощение музыканта будет встречать талантливых учеников музыкальной школы", - написал мэр Кисловодска Евгений Моисеев в своем telegram-канале.

Появившийся в городе бюст – первый на Кавказе памятник-бюст композитору, пишет ТАСС. Автор проекта – член Союза архитекторов, Союза дизайнеров и Союза художников СССР Георгий Ткемаладзе.