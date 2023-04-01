01 Апреля 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

В Югру едут помощник президента Орешкин и глава Сбера Греф

2-3 апреля губернатор Югры Наталья работает в Сургуте. Компанию ей составят помощник президента России Максим Орешкин и глава Сбербанка Герман Греф.

2 апреля в Сургут с рабочим визитом пребудет помощник Орешкин. Основное событие 3 апреля – открытие нового кампуса "Школы 21", проекта, который реализуется правительством Югры и Сбером. На открытие четвертой школы программирования в стране приедет Герман Греф.

Состоятся также двусторонние рабочие встречи Орешкина и Грефа с Комаровой, сообщают власти округа в своем telegram-канале.

Теги: Наталья Комарова, Максим Орешкин, Герман Греф



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