В Югру едут помощник президента Орешкин и глава Сбера Греф

2-3 апреля губернатор Югры Наталья работает в Сургуте. Компанию ей составят помощник президента России Максим Орешкин и глава Сбербанка Герман Греф.

2 апреля в Сургут с рабочим визитом пребудет помощник Орешкин. Основное событие 3 апреля – открытие нового кампуса "Школы 21", проекта, который реализуется правительством Югры и Сбером. На открытие четвертой школы программирования в стране приедет Герман Греф.

Состоятся также двусторонние рабочие встречи Орешкина и Грефа с Комаровой, сообщают власти округа в своем telegram-канале.