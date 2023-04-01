01 Апреля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Стартовал мотопробег «Каспий – море дружбы» - астраханский губернатор Игорь Бабушкин возглавил колонну мотоциклистов

Стартовал уникальный мотопробег вокруг Каспийского моря «Каспий – море дружбы». Дорогу длиной почти в пять тысяч километров губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и активисты мотодвижения региона преодолеют на мотоциклах за десять дней.

Главная цель этой акции – укрепление добрососедских отношений с прикаспийскими странами. Масштабный международный проект получил одобрение президента России и пройдет при поддержке федерального Министерства иностранных дел, сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

мотопробег каспий - море дружбы, астрахань(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

С 1 по 11 апреля колонна мотоциклистов посетит казахстанские города Атырау и Актау, туркменские Ашхабад и Туркменбаши, иранские Бабольсер и Реште, азербайджанские Астар и Баку, российский Каспийск. Самый протяженный переезд между Атырау и Актау составит 905 км, самый короткий между Астраханью и Атырау – 360 км.

Мотопробег во главе с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным по этому маршруту пройдет впервые. Ранее ни один регион Российской Федерации не участвовал в подобных акциях.

мотопробег каспий - море дружбы, игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Конкуренты и враги России в глобальной экономике усиливают санкционное давление, стремятся изолировать и «отменить» Россию. В этих условиях совершенно понятно, что давление на традиционных партнёров нашей страны – соседние государства, добрососедские и взаимовыгодные отношения с которыми критически важны для нас, будет нарастать. И Каспийский регион в нынешней геополитической ситуации приобретает в складывающейся международной ситуации ещё большее значение.

Очевидно, что в новых реалиях главная задача губернатора Астраханской области, как главы приграничного субъекта Российской Федерации с особым геостратегическим статусом – налаживание двусторонних отношений с руководителями и лидерами каспийских государств и обсуждение развития экономических, культурных, образовательных проектов. А посещение православных святынь, участие в богослужениях в православных храмах – это вклад в сохранение «русского мира» и поддержка соотечественников за рубежом.

мотопробег каспий - море дружбы(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Напомним, что западные страны включили Игоря Бабушкина, как и других представителей российской власти, в санкционный список, что еще раз показывает, как важно каспийское направление в современной геополитике.

Поясним. Благодаря выходу на Каспийское море Астраханская область играет важную роль в системе международных маршрутов.

Регион расположен на пересечении сразу двух евроазиатских транспортных направлений: коридора «Север-Юг» (NOSTRAC) и коридора «Запад-Восток». В этой связи в Астраханской области интенсивно развивается весь транспортно-логистический комплекс, в том числе портовая инфраструктура. Создание в портовой особой экономической зоне «Оля» и в Астрахани мультимодального транспортно-логистического узла требует строительства мощностей по перевалке грузов, строительства и реконструкции морских, речных, железнодорожных и автомобильных путей. По поручению Президента только на модернизацию Волго-Каспийского морского судоходного канала в 2023 году будет направлено 10 млрд рублей. А в строительство инфраструктуры порта «Оля», контейнерного, зернового и масляного терминалов на первом этапе будет вложено более 6 млрд рублей и более 30 млрд в перспективе нескольких ближайших лет.

По суше область граничит с Казахстаном, по морю – с Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном. На территории области расположены консульские учреждения: Генеральное консульство Исламской Республики Иран, Генеральное консульство Республики Казахстан, Консульство Туркменистана, также работает Почетный генеральный консул Республики Индии. Основные отрасли экономики региона – нефтегазовая промышленность, химическая отрасль, судостроение, сельское хозяйство, рыбоводство, перерабатывающая промышленность, производство строительных материалов, транспорт и логистика, торговля, пищевая отрасль, туризм.

мотопробег каспий - море дружбы(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Формат первого мотопробега вокруг Каспия, привлекающий внимание не только лидеров этих стран, но и простых граждан, средств массовой информации, позволяет значительно расширить масштаб решаемой российскими властями задачи по расширению и укреплению добрососедских связей со странами Каспийского региона.

По словам губернатора Игоря Бабушкина, сегодня многоформатному сотрудничеству прикаспийских государств как никогда придаётся серьёзное значение. И особую роль во взаимодействии Каспийской пятёрки играет Астраханская область.

"Каспийский регион в нынешней геополитической ситуации приобретает ещё большее значение. Буквально вчера Президент России Владимир Владимирович Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики России, согласно которой главная цель в Ближнем зарубежье — превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания. Именно эти задачи мы и будем выполнять во время мотопробега," - написал в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области.

мотопробег каспий - море дружбы(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Возможность лично пообщаться с руководителями приграничных регионов и лидерами каспийских государств, обсудить развитие экономических, культурных, образовательных связей и проектов – это особая миссия как приграничного субъекта Российской Федерации с особым геостратегическим статусом, которую намерен реализовать в ходе мотопробега Игорь Бабушкин.

"Проведем встречи с официальными лицами прикаспийских государств, побываем в казахстанских городах Атырау и Актау, туркменских Ашхабаде и Туркменбаши, иранских Бабольсере и Реште, азербайджанских Астаре и Баку, российском Каспийске. Самый протяженный переезд между Атырау и Актау составит 905 км, самый короткий между Астраханью и Атырау – 360 км.

Отметим, что участникам мотопробега предстоит дорога почти в 5 тысяч километров. Тысячи километров дорог в седле мотоцикла – это, безусловно, не лёгкая прогулка, связанная со многими рисками, серьёзной физической и эмоциональной нагрузкой, стоит пожелать всем участникам мотопробега доброго пути!

Теги: игорь бабушкин, мотопробег, страны каспийского региона, санкционное давление, коридор север-юг, запад-восток



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