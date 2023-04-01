Шойгу изучил снабжение участников СВО боеприпасами

За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе объединенной группировки российских войск (сил).

Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения, указал он.

Напомним, 28 марта Сергей Шойгу посетил предприятия ОПК Челябинской области, где проверил ход выполнения государственного оборонного заказа. Руководители предприятий доложили Шойгу о выполнении гособоронзаказа и проектах по расширению производственных мощностей, что позволит в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов для армии.