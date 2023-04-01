Dj Smash опубликовал фрагмент написанного им гимна Перми

01 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

Dj Smash опубликовал фрагмент написанного им гимна Перми

Музыкант Dj Smash (Андрей Ширман) опубликовал короткий фрагмент гимна Перми, который он написал к 300-летию города (именно столько исполнится столице Прикамья в 2023 г.). Фрагмент музыкант опубликовал в Instagram*.

"Город мой, ты – мой талисман", - поется в произведении.

Как сообщало Накануне.RU, по планам, гимн должен был появиться ко дню города в 2020 г. Еще до того, как выбрали исполнителя, появилась информация о том, что певица Ольга Бузова готова исполнить его за 5 млн руб. Не все пермяки согласились с этим и создали петицию против исполнения гимна Бузовой. Сообщалось также, что авторы лучших текста и музыки получат по 300 тыс. руб. Позже по время прямого эфира губернатор края Дмитрий Махонин сообщил, что гимн Перми напишет Dj Smash.

*Instagram – соцсеть, принадлежащая корпорации Meta**, признанной в РФ экстремистской и запрещенной.

**Meta – корпорация, признанная в РФ экстремистской, запрещена в РФ.

Теги: Dj Smash, гимн, Пермь, 300-летие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.01.2022 14:54 Мск В Перми распущен оргкомитет конкурса по созданию гимна города
Ранее 01.07.2021 08:20 Мск Dj Smash напишет гимн Перми
Ранее 14.05.2021 13:20 Мск Появление гимна Перми отложено на неопределенный срок
Ранее 25.08.2020 12:23 Мск Немузыкальная Пермь: гимн в краевой столице так и не появился
Ранее 16.03.2020 08:53 Мск Прислали только графоманы. В Перми возобновлён приём стихов для гимна города
Ранее 03.03.2020 07:35 Мск В Перми завершён приём вариантов текстов гимна города
Ранее 04.02.2020 11:38 Мск В Перми стартовал конкурс на разработку гимна города
Ранее 27.11.2019 09:35 Мск Дмитрий Самойлов подписал постановление о премиях для авторов музыки и текста пермского гимна
Ранее 30.08.2019 08:22 Мск На разработку гимна Перми планируется потратить почти миллион рублей
Ранее 08.08.2019 14:48 Мск Гимн Перми, который "готова спеть Бузова", еще не написан. Авторы слов и музыки получат по 300 тысяч
Ранее 21.11.2018 14:59 Мск Гордума утвердила оргкомитет по созданию гимна Перми
Ранее 13.11.2018 08:35 Мск В оргкомитет по разработке гимна Перми войдут депутаты, чиновники и общественники
Ранее 26.06.2018 10:40 Мск Депутаты пермской городской думы утвердили гимн как официальный символ города
Ранее 15.06.2018 16:22 Мск Вопрос о гимне Перми могут рассмотреть на июньском заседании городской думы
Ранее 21.03.2018 11:20 Мск Депутаты Пермской городской думы предлагают утвердить гимн Перми как официальный символ города


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети