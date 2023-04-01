Dj Smash опубликовал фрагмент написанного им гимна Перми

Музыкант Dj Smash (Андрей Ширман) опубликовал короткий фрагмент гимна Перми, который он написал к 300-летию города (именно столько исполнится столице Прикамья в 2023 г.). Фрагмент музыкант опубликовал в Instagram*.

"Город мой, ты – мой талисман", - поется в произведении.

Как сообщало Накануне.RU, по планам, гимн должен был появиться ко дню города в 2020 г. Еще до того, как выбрали исполнителя, появилась информация о том, что певица Ольга Бузова готова исполнить его за 5 млн руб. Не все пермяки согласились с этим и создали петицию против исполнения гимна Бузовой. Сообщалось также, что авторы лучших текста и музыки получат по 300 тыс. руб. Позже по время прямого эфира губернатор края Дмитрий Махонин сообщил, что гимн Перми напишет Dj Smash.

*Instagram – соцсеть, принадлежащая корпорации Meta**, признанной в РФ экстремистской и запрещенной.

**Meta – корпорация, признанная в РФ экстремистской, запрещена в РФ.