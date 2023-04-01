01 Апреля 2023
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Политика Украина
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Киев снова вспомнил про Харьковские соглашения

Украинские режим снова реанимировал тему Харьковских соглашений, из-за которых якобы Крым вернулся в Россию. Теперь республиканский конституционный суд (КС) будет проверять их на конституционность.

Напомним, Харьковские соглашения были заключены в апреле 2010 года и продлили на 25 лет пребывание Черноморского флота РФ в Крыму в обмен на скидку на газ (по договору 1997 года, срок пребывания флота истекал в 2017 году). После свержения президента Виктора Януковича новый режим вменял ему это как одно из главных "преступлений", которое облегчило Крыму возвращение на историческую родину.

Группа из 49 депутатов Рады подала обращение в КС. Они считают, что "обжалуемое соглашение не соответствует части седьмой статьи 17 Основного закона Украины, а также утверждает, что указанное соглашение противоречит принципам обеспечения национальной безопасности".

"Кроме того, депутаты отмечают отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания. Следовательно, по мнению субъекта права на конституционное представление, есть основания для признания соглашения неконституционным", - отмечает КС.

Тема Харьковских соглашений несколько раз поднималась Киевом в прошлом году. Так, в мае Янукович в очередной раз был заочно арестован. А в августе было объявлено подозрение в "госизмене" экс-министру обороны Михаилу Ежелю.

Интересно, что тема "преступлений" прошлой власти поднимается в Киеве всякий раз, когда есть угроза поражений на фронте. Сейчас это угроза потери Артемовска.

При этом Киев так и не денонсировал Харьковские соглашения по причине невозможности признать Крым российским. То есть для Киева они до сих пор являются действующими.

Теги: украина, харьковские соглашения, крым



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