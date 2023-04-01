Наместника Киево-Печерской лавры вызвали на допрос

В Украинской православной церкви сообщили, что именно Служба безопасности Украины (СБУ) вменяет наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. Его обвиняют в разжигании межрелигиозной вражды (статья 161 Уголовного кодекса). Речь идет о высказываниях по отношению к "ПЦУ" и Константинопольскому патриархату, сказанных им в видеообращении "просим справедливости для нашей Церкви".

"Сейчас в доме наместника Киево-Печерской Лавры проводят обыски. На 12 часов владыку вызвали на допрос. После чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", - говорится на официальном портале УПЦ.

Отметим, сейчас в лавре идет Божественная литургия, которую возглавляет предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий.